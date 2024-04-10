Ціна на російську нафту набагато перевищує цінову межу, встановлену G7

Російська нафта Urals торгується зі значним перевищенням цінового ліміту країн "Великої сімки" у 60 доларів. Це свідчить про значне недотримання цього санкційного заходу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Російська нафта Urals, яка експортується з портів Балтійського та Чорного морів, коштує близько 75 доларів за барель. Зростання цін пов'язують з ширшою геополітичною динамікою.

Обмеження G7 вимагає, щоб будь-яка західна компанія, яка займається транспортуванням російської нафти, отримала так звану атестацію - документ, який засвідчує, що вантаж коштує 60 доларів за барель або менше. Якщо цього немає, вони не мають права надавати свої послуги.

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Хоча нафта Urals майже весь рік трималася вище 60 доларів, цьогомісячний стрибок за межу 70 доларів ставить під сумнів довіру до цих сертифікатів для трейдерів.

Коли нафта Urals прибуває до Індії, то її купівельна ціна становить 88 доларів за барель, що лише на 3,80 долара нижче нафти марки Brent. Інша російська нафта ВСТО, яка експортується з портів на сході Росії, коштує 84 долари за барель.

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З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

Три танкери з російською нафтою "Сокол" знаходяться в портах Індії, один прямує до них, що свідчить про відновлення торгівлі сортом "Сокол", попри санкції США.