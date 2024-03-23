Російська нафта почала відчувати тиск санкцій

Getty Images

З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російська нафта нарешті відчуває на собі дію санкцій. Танкери державного "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

Десятки суден, що потрапили під санкції, не змогли завантажити вантажі.

Реклама:

Російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну Кремля в Україні, нарешті терпить збитки.

Хоча на даному етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає в тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок, поки ціни на нафту прямують до 90 доларів за барель.

Витрати на доставку російської нафти величезні. За даними Argus Media, доставка вантажу Балтійським морем до Китаю коштує близько 14,50 доларів за барель. За оцінками агентства, більше половини цієї суми пов'язано з санкціями.

Реклама:

Окрім цього, атаки українських дронів на російські НПЗ скорочує прибутки РФ. Раніше повідомляли, що унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Читайте також: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Нагадаємо:

Уночі на 23 березня стало відомо про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області.

Розвідка Великої Британії проаналізувала спроби Росії захистити свої об'єкти нафтопереробної галузі від українських ударів.