Сенат США принял запрет на импорт российского урана

Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России и передал его на подпись президенту Байдену.

Об этом сообщает Bloomberg.

Документ, который поддержали единодушно сенаторы, запрещает импорт обогащенного урана из РФ через 90 дней после вступления закона в силу с возможностью временных исключений до января 2028 года.

Ранее Конгресс предусмотрел выделение 2,7 млрд долларов на развитие американской урановой отрасли при условии, что будут введены ограничения на импорт сырья из РФ.

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Палата представителей одобрила этот законопроект в декабре.

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Напомним:

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По данным Министерства энергетики США, страна получает из России почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 90 атомных реакторов.

Зависимость от российских источников урана, как заявлял ранее Белый дом, создает риск для гражданской ядерной промышленности США, которая "испытала напряжение из-за войны России в Украине".