Цены на нефть уменьшились несмотря на напряженность на Ближнем Востоке

Цены на нефть снизились, поскольку беспокойство относительно мирового спроса из-за слабого экономического импульса в Китае и вероятного роста коммерческих запасов в США перевесили опасения относительно поставок из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на июнь подешевели на 56 центов, или на 0,62%, до 89,46 доллара за баррель к 03:37 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть на май упали на 63 цента, или на 0,74%, до 84,73 доллара за баррель.

На этой неделе цены на нефть смягчились, поскольку экономические проблемы давили на настроения инвесторов, ограничивая прибыль от геополитической напряженности, учитывая то, как Израиль может отреагировать на нападение Ирана в эти выходные.

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"Поскольку цены на нефть очень чувствительны к геополитическим рискам, на прошлой неделе наблюдалась определенная выжидательная консолидация, поскольку реакция Израиля определит, может ли возникнуть более широкий региональный конфликт, который может существенно повлиять на поставки нефти", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

В Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, экономика росла быстрее, чем ожидалось в первом квартале, но несколько мартовских показателей, включая инвестиции в недвижимость, розничные продажи и промышленное производство, показали, что спрос на внутреннем рынке остается слабым, что негативно влияет на общий импульс.