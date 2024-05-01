Ущерб аграриев Донецкой области от полномасштабной войны превысил 5 миллиардов

Зафиксированы убытки аграрных предприятий Донецкой области от вражеской агрессии с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигают более 5 млрд грн.

Об этом на брифинге заявила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Елена Рыбакова, передает Укринформ.

"Общая зафиксированная сумма ущерба на наших аграрных предприятиях достигла более пяти миллиардов гривен. Это только посчитанных, потому что еще сколько есть непосчитанных, потому что до территорий там невозможно добраться, обследовать. Плюс еще готовят (информацию – ЭП) по территории, которая сейчас была оккупирована", – отметила Рыбакова.

По ее словам, в настоящее время 352 сельхозпредприятия числятся в реестре компаний, которые с начала полномасштабной войны получили повреждения и убытки на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

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"До полномасштабной войны, в 2021 году, на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, работало около 850 агропредприятий. Сейчас пострадали и понесли убытки 352 предприятия, которые работают в регионе… Сколько точно предприятий выехало из области, трудно сказать, потому что каждый день меняются обстоятельства", – добавила чиновник.

Напомним:

С начала 2024 года 5 556 агропредприятий уже получили 36,1 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие своих хозяйств.

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