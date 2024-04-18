Почти без изменений: цена нефти стабилизируется на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть почти не изменились на фоне признаков того, что эскалации конфликта в ключевом регионе добычи нефти - Ближнем Востоке - удастся избежать.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 29 центов, или на 0,3%, до 87,58 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на 20 центов выше, или на 0,2%, до 82,89 доллара за баррель.

На предыдущей сессии оба бенчмарка снизились на 3% на признаках того, что спрос на топливо в этом году ниже, чем ожидалось, на фоне замедления экономического роста в Китае и роста запасов нефти в США.

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Аналитики JP Morgan в своем отчете, опубликованном поздно вечером во вторник, подчеркнули, что мировое потребление нефти в апреле было на 200 000 баррелей в сутки (б/с) ниже их прогноза, составив в среднем 101 млн б/с. С начала года спрос вырос на 1,7 млн баррелей в сутки, по сравнению с прогнозом в ноябре на уровне 2 млн баррелей в сутки.

В то же время, инвесторы снижают вероятность того, что Израиль решительно ответит на ракетную атаку Ирана с использованием беспилотников.

Иран является третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти, согласно данным Reuters, и смягчение его конфликта с Израилем уменьшило бы потенциал перебоев в поставках на Ближнем Востоке.

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"Нефть Brent вернулась к уровням, предшествовавшим нападению на иранское консульство 1 апреля, что свидетельствует о том, что недавняя премия за риск, связанная с обострением израильско-иранской напряженности, уменьшилась", — сказала Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights, занимающейся анализом рынка нефти.