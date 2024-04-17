В США угрожают возобновить санкции против Венесуэлы из-за отсутствия свободных выборов

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Администрация Байдена дала понять, что может возобновить нефтяные санкции против Венесуэлы 18 апреля, из-за невыполнения президентом Венесуэлы Николосом Мадуро обязательств по проведению свободных выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Если Мадуро не пойдет на уступки, США вряд ли продлят шестимесячную лицензию, которая предоставляла членам ОПЕК частичное ослабление санкций, после того, как в октябре между правительством и венесуэльской оппозицией было достигнуто соглашение о выборах. Срок действия лицензии истекает сразу после полуночи по восточному времени четверга 17 апреля.

Правительство Мадуро выполнило некоторые условия соглашения, подписанного на Барбадосе. Отказ от наиболее значимого элемента ослабления американских санкций будет означать значительный шаг назад от политики президента США Джо Байдена, направленной на возобновление сотрудничества с правительством Мадуро.

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На решение США повлияли опасения, что возобновление санкций против энергетического сектора Венесуэлы может привести к росту мировых цен на нефть и увеличению потока венесуэльских мигрантов к американо-мексиканской границе.

Напомним:

Супертанкер, перевозящий российскую нефть Urals, прибыл к берегам Венесуэлы в феврале. Это свидетельствовало о том, что Москва ищет новых покупателей на фоне усиления санкций и перебоев в Красном море.

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