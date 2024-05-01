МИД представил ШИ-аватара Викторию, которая будет комментировать консульскую информацию для СМИ

фото: мид

МИД Украины впервые в истории создал с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, официально комментирующее консульскую информацию для медиа.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Представительница МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека – украинской певицы Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа для представительницы. Команда проекта сняла и оцифровала ее.

Консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория ШИ, отметили в ведомстве.

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"Мое имя символизирует нашу главную цель – победу Украины, а фамилию – искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагированию на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", – заявила Виктория Ши в своем видеообращении.

Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

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"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования – это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД также предусмотрел несколько уровней защиты Виктории ШИ от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительнице размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт видео не считается достоверным.

Экономическая правда