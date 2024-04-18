Завладение 20 миллионами долларов "Укртатнафты": материалы дела передали в суд

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом АО "Укртатнафта".

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

"Следствием установлено, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения России вывела со счетов предприятия более двадцати миллионов долларов США. В частности, подозреваемые подделали контракты идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства", – говорится в сообщении БЭБ.

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В свою очередь обвиняемая руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

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Экономическая правда