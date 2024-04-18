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Заволодіння 20 мільйонами доларів "Укртатнафти": матеріали справи передали до суду

Четвер, 18 квітня 2024, 12:49 - Анастасія Дячкіна

Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном АТ "Укртатнафта".

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

"Слідством встановлено, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США. Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти", – йдеться у повідомленні БЕБ. 

 
беб

Своєю чергою обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

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Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили жінці про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Економічна правда 

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БЕБ Укртатнафта
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