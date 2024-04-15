БЭБ в Киеве разоблачило работу нелегальной АЗС: изъято топлива и оборудования на более чем 1 миллион

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили работу в Киеве нелегального АЗС, изъяв при обыске топлива и оборудования на общую сумму более 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что во время обыска на автозаправочной станции отсутствовали разрешительные документы, лицензии на розничную торговлю топливом, сертификаты качества на топливо, которое продавалось, и документы о его происхождении. Также детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов.

"По результатам обыска изъято 20 000 л контрафактного топлива (ДТ, бензин марок А-95, А-92). Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

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Сейчас досудебное расследование по ч.1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности АЗС и продажи фальсифицированного топлива.

Напомним:

Правоохранители на Днепропетровщине в прошлом году разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод, который ежемесячно зарабатывал на махинациях с топливом до 30 млн грн. По данным источников, к схеме имеет причастность сеть АЗС Motto.

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