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Польские забастовщики временно разблокируют один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Четверг, 21 марта 2024, 16:58 - Анастасия Жарикова

Польские протестующие вечером 21 марта временно разблокируют движение транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 ч. временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин"", - говорится в сообщении.

С 20:00 движение будет осуществляться без осложнений.

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Напоминаем:

За март Украина недополучит 6,5 миллиардов гривен поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками.

Украина Польша ГНСУ
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