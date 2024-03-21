Польские забастовщики временно разблокируют один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Четверг, 21 марта 2024, 16:58 -
Польские протестующие вечером 21 марта временно разблокируют движение транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 ч. временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин"", - говорится в сообщении.
С 20:00 движение будет осуществляться без осложнений.
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Напоминаем:
За март Украина недополучит 6,5 миллиардов гривен поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками.
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