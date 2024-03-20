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Поляки блокируют движение фур в Польшу на двух пунктах пропуска, на еще одном - движение автобусов

Среда, 20 марта 2024, 12:25 - Артур Крыжный

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на границе с Украиной, ограничивая движение грузовиков в Польшу на направлениях "Ягодин" и "Рава-Русская". Кроме того, протестующие начали блокировать движение автобусов в пункте "Медика-Шегини".

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Укринформ"

По его данным, по состоянию на сегодня блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска.

Грузовики в сторону Польши вообще не пропускают через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". На "Шегини" за сутки пропускают лишь несколько грузовиков.

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На въезд в Украину через "Ягодин" и "Шегини" польские фермеры пропускают крайне малое количество грузовиков: 70 и 40 соответственно за минувшие сутки.

Всего на этих пяти направлениях в очередях на территории Польши находится 850 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Между тем пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что поляки начали блокировать движение автобусов в пункте "Медика-Шегини".

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"Согласно информации от польских коллег ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Его организаторы блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", — говорится в сообщении.

Планируют пропускать по одному автобусу в два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд. О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно.

ГНСУ Польша
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