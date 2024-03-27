Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска. Речь идет о "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Последние дни польские фермеры блокируют только три направления. Ранее они осуществляли свои действия на шести. В дальнейшем три направления - "Краковец", "Шегини", "Устилуг" - разблокировали и отказались от своих действий. Сейчас есть интенсивное движение в обоих направлениях как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Продолжают они блокировать "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов", - рассказал он.

На пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фермеры не пропускают грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в Польшу. По направлению пункта пропуска "Угринов" польские фермеры планируют пропускать по одному грузовику в сторону Польши и по три грузовика каждые шесть часов в сторону Украины.

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