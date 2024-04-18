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Польські фермери, ймовірно, заблокують ще один пункт пропуску

Четвер, 18 квітня 2024, 09:49 - Артур Крижний

Сьогодні, ймовірно, планується блокування пункту пропуску "Медика-Мостиська" польськими фермерами щонайменше на одну добу.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією від митної служби Республіки Польща, 18.04.2024 року, о 09:00 год. ймовірно має розпочатися блокування автодороги поблизу пункту пропуску "Медика" місцевими фермерами",- йдеться у повідомленні.

Мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України. Обумовлений термін блокування - 1 доба з імовірним продовженням.

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Нагадаємо:

Державна митна служба України отримала інформацію від польської сторони, що у четвер польські протестувальники планують почати дводенну блокаду КПП "Корчова-Краківець" на в’їзд в Україну.

митниця Польща Україна
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