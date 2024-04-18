Шмигаль обсудил с директором МВФ вопрос конфискации российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой вопросы конфискации российских активов и их направление на нужды Украины.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Телеграмм-канале.

Премьер поблагодарил за тесное взаимодействие в вопросах финансовой поддержки, в частности, по программе расширенного финансирования EFF объемом 16 млрд долларов.

"В этом году мы уже получили три транша. Госпожа Георгиева отметила результативную работу, проделанную в рамках программы. Рассчитываем на такие же успешные результаты для получения четвертого транша", – отметил он.

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Шмигаль и Георгиева обсудили также экономическое восстановление и шаги, которые правительство предпринимает в этом направлении.

"Указал также важность конфискации российских активов и их направление на нужды нашего государства. Работаем с партнерами для создания соответствующего международного механизма", – подчеркнул глава правительства.

Шмигаль поблагодарил Георгиеву за ее усилия в поддержку Украины и украинцев.

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Напомним:

Европейский Союз планирует выделить Украине 2-3 млрд евро из доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов, уже летом этого года.