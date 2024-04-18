Шмигаль обговорив з директоркою МВФ питання конфіскації російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою питання конфіскації російських активів та їх спрямування на потреби України.

Про це прем’єр-міністр повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Прем'єр подякував за тісну взаємодію у питаннях фінансової підтримки, зокрема щодо програми розширеного фінансування EFF обсягом 16 млрд доларів.

"Цьогоріч ми вже отримали три транші. Пані Георгієва відзначила результативну роботу, виконану в межах програми. Розраховуємо на такі ж успішні результати для отримання четвертого траншу", – зазначив він.

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Шмигаль і Георгієва обговорили також економічне відновлення та кроки, які уряд вживає в цьому напрямку.

"Наголосив також на важливості конфіскації російських активів і їх спрямування на потреби нашої держави. Працюємо з партнерами для створення відповідного міжнародного механізму", – наголосив очільник уряду.

Шмигаль подякував Георгієвій за її зусилля на підтримку України й українців.

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Нагадаємо:

Європейський Союз планує виділити Україні 2-3 млрд євро з прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів, вже влітку цього року.