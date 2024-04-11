Украина договорилась со Словакией о производстве техники для разминирования

фото: кабмин

Украина и Словакия договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования и предоставлении уже готовых машин для выявления и обезвреживания мин.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам межправительственных консультаций, передает пресс-служба правительства.

По словам Шмыгаля, правительства двух государств договорились к середине следующего года пересмотреть договорную базу по финансово-техническому, экономическому сотрудничеству и социальной защите.

Напомним:

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