Украина договорилась со Словакией о производстве техники для разминирования
Четверг, 11 апреля 2024, 20:08 -
Украина и Словакия договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования и предоставлении уже готовых машин для выявления и обезвреживания мин.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам межправительственных консультаций, передает пресс-служба правительства.
По словам Шмыгаля, правительства двух государств договорились к середине следующего года пересмотреть договорную базу по финансово-техническому, экономическому сотрудничеству и социальной защите.
Напомним:
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Украина и Словакия договорились как можно быстрее отработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.
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