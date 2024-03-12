ЕС планирует выделить Украине первый транш из замороженных активов РФ уже в июле этого года - FT

Европейский Союз планирует выделить Украине 2-3 млрд евро из доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов, уже летом этого года.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Еврокомиссия готовит план, который предусматривает конфискацию связанных с санкциями доходов, первый транш денег может быть выделен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение государств-членов.

Ожидается, что предложение будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Реклама:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала направить средства на военную поддержку, а не на послевоенное восстановление, как это предполагалось изначально, что вызвало споры в некоторых столицах.

Сообщается, что в этом году Украина получит от 2 до 3 млрд евро, в зависимости от процентных ставок. По словам чиновников ЕС, общая прибыль, полученная от Euroclear, может достичь 20 млрд евро к 2027 году.

Около 190 млрд евро российских суверенных активов были иммобилизованы в Euroclear с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, что принесло 3,85 млрд евро прибыли. В депозитарии хранится большая часть активов российского центрального банка на сумму 260 миллиардов евро, замороженных западными санкциями.

Реклама:

Добавляется, что ЕС мог бы использовать эти доходы для закупки оружия Украине через существующий фонд, о пополнении которого страны-члены сейчас ведут переговоры на сумму 5 млрд евро, или для инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Согласно проекту внутреннего предложения Еврокомиссии Брюссель мог бы присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС.

Затем эти деньги выплачивались бы ежеквартально или дважды в год и могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями.

Предложение требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов.

По словам чиновников ЕС, Euroclear уже столкнулся с более чем 100 судебными исками в России по обездвиженным активам индивидуальных инвесторов, и российские суды могут вынести решение об аресте около 33 млрд евро западных активов, заблокированных в центральном российском депозитарии ценных бумаг.

Напомним:

В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов РФ в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе.

В прошлом году международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро на российских активах, замороженных из-за санкций ЕС.

Экономическая правда.