ЕС планирует выделить Украине первый транш из замороженных активов РФ уже в июле этого года - FT
Европейский Союз планирует выделить Украине 2-3 млрд евро из доходов, полученных депозитарием Euroclear от замороженных российских активов, уже летом этого года.
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что Еврокомиссия готовит план, который предусматривает конфискацию связанных с санкциями доходов, первый транш денег может быть выделен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение государств-членов.
Ожидается, что предложение будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала направить средства на военную поддержку, а не на послевоенное восстановление, как это предполагалось изначально, что вызвало споры в некоторых столицах.
Сообщается, что в этом году Украина получит от 2 до 3 млрд евро, в зависимости от процентных ставок. По словам чиновников ЕС, общая прибыль, полученная от Euroclear, может достичь 20 млрд евро к 2027 году.
Около 190 млрд евро российских суверенных активов были иммобилизованы в Euroclear с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, что принесло 3,85 млрд евро прибыли. В депозитарии хранится большая часть активов российского центрального банка на сумму 260 миллиардов евро, замороженных западными санкциями.
Добавляется, что ЕС мог бы использовать эти доходы для закупки оружия Украине через существующий фонд, о пополнении которого страны-члены сейчас ведут переговоры на сумму 5 млрд евро, или для инвестирования в украинскую оборонную промышленность.
Согласно проекту внутреннего предложения Еврокомиссии Брюссель мог бы присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС.
Затем эти деньги выплачивались бы ежеквартально или дважды в год и могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями.
Предложение требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов.
По словам чиновников ЕС, Euroclear уже столкнулся с более чем 100 судебными исками в России по обездвиженным активам индивидуальных инвесторов, и российские суды могут вынести решение об аресте около 33 млрд евро западных активов, заблокированных в центральном российском депозитарии ценных бумаг.
Напомним:
В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов РФ в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе.
В прошлом году международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро на российских активах, замороженных из-за санкций ЕС.
Экономическая правда.