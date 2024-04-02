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Правительство выделило еще почти 6 миллиардов на возведение фортификаций

Вторник, 2 апреля 2024, 16:18 - Артур Крыжный
 
Генштаб ВСУ

Правительство выделило дополнительные 5,6 миллиарда гривен на возведение фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"На возведение надежных фортификаций в этом году Правительством уже выделено 20 млрд грн. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд грн", — заявил он.

Из них 1,1 млрд грн для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд грн - для Запорожской области, 1,5 млрд грн для Сумщины и 300 и 400 млн грн для Николаевщины и Херсонщины соответственно.

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Напомним:

С начала года из резервного фонда госбюджета на фортификации было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составил еще 10,7 миллиарда гривен.

правительство ВСУ война Кабмин Шмыгаль
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