Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине, все дроны сбили − ОВА

Российские захватчики пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, все вражеские воздушные цели удалось уничтожить, но обломки вызвали пожары.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены".

Детали: В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков возникли пожары.

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Обошлось без пострадавших.

"На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", − подытожила Онищук.

Предыстория:

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Около полуночи 18 апреля Воздушные силы сообщили о движении групп российских "Шахедов", в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях раздались взрывы. Вражеская атака продолжалась всю ночь. В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Украинская правда