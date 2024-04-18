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Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине, все дроны сбили − ОВА

Четверг, 18 апреля 2024, 09:00 - Украинская правда

Российские захватчики пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, все вражеские воздушные цели удалось уничтожить, но обломки вызвали пожары.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены".

Детали: В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков возникли пожары.

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Обошлось без пострадавших.

"На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", − подытожила Онищук.

Предыстория:

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Украинская правда 

война
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