Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине, все дроны сбили − ОВА
Российские захватчики пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, все вражеские воздушные цели удалось уничтожить, но обломки вызвали пожары.
Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram
Прямая речь Онищук: "Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены".
Детали: В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков возникли пожары.
Обошлось без пострадавших.
"На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", − подытожила Онищук.
Предыстория:
- Около полуночи 18 апреля Воздушные силы сообщили о движении групп российских "Шахедов", в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях раздались взрывы. Вражеская атака продолжалась всю ночь. В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.