Во время обстрелов враг повредил газопроводы в двух областях

Из-за боевых действий были повреждены распределительные газопроводы в Харьковской и Сумской областях, без газа остались 800 домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены распределительные газопроводы. Без газоснабжения остались 370 домохозяйств на Харьковщине и 430 - на Сумщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. После аварийного ремонта линия включена в работу.

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