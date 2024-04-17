Силы обороны получили 2 тысячи средств РЭБ, созданных украинскими разработчиками
Украина уже закупила и передала Силам обороны 2 тысячи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближнего действия отечественного производства, в том числе и так называемый окопный РЭБ.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что производители РЭБ являются также участниками defense-tech кластера Brave1.
"Большую часть Генштаб распределил и передал Силам обороны на самые горячие участки фронта, чтобы военные использовали их для защиты техники, транспорта, штурмовых подразделений и передовых позиций", – сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в Украине появился новый класс средств - РЭБ ближнего действия. Они защищают бронетехнику, автотранспорт, автомобили эвакуации и логистики, личный состав от вражеских дронов.
В министерстве добавляют, что средства на закупку РЭБ передала партия "Слуга народа". Парламентарии сэкономили 180 миллионов гривен из ежегодного государственного финансирования и направили их через UNITED24 на закупку РЭБ.
Федоров также отметил, что стратегической задачей для Украины является обеспечить каждое подразделение и каждую единицу техники средствами радиоэлектронной борьбы.
Напомним:
Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.