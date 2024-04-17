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Производителей товаров оборонного назначения просят ограничить доступ к служебной информации

Среда, 17 апреля 2024, 20:22 - Алексей Павлыш

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности призвало производителей товаров оборонного назначения ограничить доступ к информации, которая проходит под грифом "для служебного использования".

Об этом говорится в заявлении министерства.

"При подготовке писем, содержащих информацию о производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения, объемов наращивания производственных мощностей и другой информации, перечень и содержание которой может служить источником информации для страны-агрессора, учреждениям, организациям и субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо рассмотреть возможность ограничения доступа к такой информации", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что производителям нужно учитывать требования ЗУ "О доступе к публичной информации" и Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию.

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Соблюдение этих требований позволит избежать "использования страной-агрессором открытой информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника".

Экономическая правда

оружие Минпромполитики война
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