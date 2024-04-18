Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині, всі дрони збили − ОВА
Російські загарбники намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, але уламки спричинили пожежі.
Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram
Пряма мова Онищук: "Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені".
Деталі: Водночас, за словами голови ОВА, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.
Минулося без постраждалих.
"На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", − підсумувала Онищук.
Передісторія:
- Близько опівночі 18 квітня Повітряні сили повідомили про рух груп російських "Шахедів", на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи. Ворожа атака тривала всю ніч. О 7:29 ранку Повітряні сили повідомили про відбій загрози.