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Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині, всі дрони збили − ОВА

Четвер, 18 квітня 2024, 09:00 - Українська правда

Російські загарбники намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, але уламки спричинили пожежі.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram

Пряма мова Онищук: "Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені".

Деталі: Водночас, за словами голови ОВА, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

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Минулося без постраждалих.

"На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", − підсумувала Онищук.

Передісторія:

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