Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині, всі дрони збили − ОВА

Cвіт hardware-IT: які компанії з України виробляють високотехнологічні продукти ЕП розповідає про українські технологічні компанії в напрямку hardware. Деякі з них входять до числа найбільших у Європі, інші тільки прагнуть підкорити світ. Що це за компанії?

Підпільний чай. Як в Україні виготовляють російські Greenfield і "Принцеса Нурі" На певний час відомі бренди чаю, які до великої війни належали росіянам, зникли з полиць українських магазинів. Тепер вони з'явилися знову.