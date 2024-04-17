В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

фото: минэнерго

В Украине будут производиться компоненты малых модульных реакторов. НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соответствующее соглашение.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Соглашение предусматривает создание в Украине мощностей для производства и изготовления ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, систем хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива, а также охватывает другие потребности в применении атомной энергии в Украине и других странах региона", – рассказали в ведомстве.

Документ в присутствии министра энергетики Германа Галущенко подписали и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и генеральный директор Holtec International Крис Сингх.

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Котин поблагодарил Holtec за успешное многолетнее сотрудничество.

"Это соглашение важно не только для Энергоатома, но и для всей энергетической отрасли Украины и отечественной экономики. Это первый шаг к усилению сотрудничества на протяжении многих лет. Создание в стране производственных мощностей для атомной энергетики будет способствовать не только укреплению энергетической безопасности страны, но позволит Украине стать мировым лидером в ряде направлений развития атомной энергетики", – отметил он.

Крис Сингх в свою очередь призвал Конгресс США помочь дружественному украинскому народу:

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"Подписанию этого Соглашения предшествовал разрушительный удар россии в прошлый четверг по электростанции, которая поставляет электроэнергию Киевской области. Украинская оборона, ослабленная бездействием Конгресса по законопроекту о финансовой помощи пострадавшей стране, не смогла остановить более трети разрушивших электростанцию беспилотников и ракет.

Восстановление энергетической инфраструктуры страны должно начаться сейчас, чтобы остановить попытки путина полностью уничтожить энергетические мощности Украины", – убежден президент и генеральный директор Holtec International.

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Напомним:

"Энергоатом" начал проект по строительству энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.