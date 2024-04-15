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На Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков №5 и 6

Понедельник, 15 апреля 2024, 10:08 - Артур Крыжный
 
Энергоатом

"Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Так, пятый энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции станет первым в Украине, возведенным по американской технологии АР1000.

"Особая черта американской технологии АР1000 - возможность маневрирования блоков. Сегодня враг бьет и уничтожает именно балансирующие мощности украинской энергетики, поэтому построение блоков с возможностью маневрирования очень важна для нас", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам председателя правления "Энергоатома" Петра Котина, благодаря строительству 5 и 6 энергоблоков ХАЭС, после запуска в эксплуатацию двух новых блоков 3 и 4, мощность этой станции превысит мощность ЗАЭС.

Напомним:

Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что после завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, мощности станции превысят мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

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АЭС энергетика Энергоатом
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