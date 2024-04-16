НБУ оштрафовал трех страховщиков за несвоевременную подачу отчетности
Вторник, 16 апреля 2024, 16:55 -
Нацбанк применил к ЧАО "Страховая компания "Велес", ЧАО "Страховая компания "Эталон" и ЧАО "Велта" меры воздействия в виде штрафов за несвоевременное представление в НБУ файлов отчетности за 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Решение о применении указанных мер воздействия приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 15 апреля 2024 года и вступает в силу с 16 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
Оплатить штраф страховые компании должны в течение месяца со дня вступления в силу решения о наложении штрафа, пояснили в НБУ.
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Экономическая правда
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