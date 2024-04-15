Банки в феврале выдали ипотечных кредитов на 1,3 миллиарда – НБУ

В феврале 2024 года банки Украины выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков об ипотечных кредитах.

Отмечается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (январем 2024 года) вырос на 17,3%, при этом более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за февраль 2023 года).

При этом о выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 9 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок, как и раньше, заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Реклама:

"Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "еОселя" (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале четвертый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдали в Киеве и Киевской области - 357 договоров на общую сумму 631,4 млн грн (48.5% от общего объема), Львовской (51 договор на 99,6 млн грн), Одесской (46 на 71,9 млн грн) и Винницкой (35 на 50,9 млн грн) областях.

Реклама:

Экономическая правда