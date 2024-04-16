НБУ оштрафував трьох страховиків за несвоєчасне подання звітності

Нацбанк застосував до ПрАТ "Страхова компанія "Велес", ПрАТ "Страхова компанія "Еталон" та ПрАТ "Велта" заходи впливу у вигляді штрафів за несвоєчасне подання до НБУ файлів звітності за 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Рішення щодо застосування зазначених заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року і набирає чинності з 16 квітня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Сплатити штраф страхові компанії повинні упродовж місяця з дня набрання чинності рішення про накладення штрафу, пояснили в НБУ.

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Економічна правда