В НБУ объяснили стремительное замедление инфляции "непредсказуемыми" факторами

Фактические темпы роста цен в марте были ниже прогноза НБУ из-за динамики компонентов, имеющих "мало предсказуемый характер".

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

"Отклонение от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих мало предсказуемый характер, прежде всего цен на сырые продукты. Стремительное удешевление таких продуктов связано прежде всего с действием временных факторов, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года.

Среди этих факторов: эффекты значительных прошлогодних урожаев и мягкой зимы этого года, а также последствия транспортной блокады западных границ. В частности, ограничение экспорта сказалось на увеличении предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке, что повлияло на снижение их стоимости", - говорится в сообщении.

Реклама:

Кроме этого, медленнее, чем ожидалось, дорожало топливо как из-за сдержанного увеличения мировых цен на нефть, так и вследствие теплой зимы.

"Зато фундаментальное инфляционное давление, на которое больше всего влияет монетарная политика Национального банка, ослаблялось умеренно и было близким к прогнозу. Так, базовая инфляция в марте снизилась до 4,2% г/г", - добавили в НБУ.

На замедление базовой инфляции повлияли, в частности:

Реклама:

эффекты переноса от удешевления сырых продовольственных товаров;

улучшение инфляционных ожиданий на фоне относительной устойчивости валютного рынка и сохранения привлекательности гривневых инструментов.

В то же время стремительное снижение базовой инфляции ограничивала блокада западных границ, прежде всего из-за подорожания импорта, а также дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда, отметили в Нацбанке.

Напомним:

В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.

Экономическая правда