Суд отклонил некоторые обвинения против Цукерберга по делу о вреде Facebook для детей

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Гендиректор Meta Марк Цукерберг в понедельник добился отклонения некоторых из десятков исков, в которых его обвиняли в сокрытии от общественности того, что Facebook и Instagram вредят детям.

Об этом сообщает Reuters.

Решение, вынесенное окружным судьей США Ивонн Гонсалес Роджерс в Окленде, штат Калифорния, было принято в рамках масштабного судебного процесса, в котором против компании Meta подали сотни исков, обвиняя компанию и другие социальные сети в том, что они сделали детей зависимыми от своих платформ.

Судья отклонила некоторые обвинения в адрес Цукерберга, отметив что он не может нести ответственность перед каждой претензией истцов лично.

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На рассмотрении находятся сотни исков, поданных от имени отдельных детей против Meta и других социальных сетей, включая Alphabet (Google и YouTube); ByteDance (TikTok); и Snap (Snapchat).

В исках говорится о том, что дети понесли физический, психический и эмоциональный ущерб от использования социальных сетей, включая тревогу, депрессию и даже самоубийство.

Истцы требуют возмещения убытков и прекращения вредных, по их мнению, практик.

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Экономическая правда