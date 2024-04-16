Суд відхилив деякі звинувачення проти Цукерберга у справі про шкоду Facebook для дітей
Гендиректор Meta Марк Цукерберг в понеділок домігся відхилення деяких з десятків позовів, в яких його звинувачували в приховуванні від громадськості того, що Facebook і Instagram шкодять дітям.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення, винесене окружним суддею США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, штат Каліфорнія, було ухвалене в рамках масштабного судового процесу, в якому проти компанії Meta подали сотні позовів, звинувачуючи компанію та інші соціальні мережі в тому, що вони зробили дітей залежними від своїх платформ.
Суддя відхилила деякі звинувачення на адресу Цукерберга, зазначивши що він не може нести відповідальність перед кожною претензією позивачів особисто.
На розгляді перебувають сотні позовів, поданих від імені окремих дітей проти Meta та інших соціальних мереж, включаючи Alphabet (Google і YouTube); ByteDance (TikTok); і Snap (Snapchat).
У позовах йдеться про те, що діти зазнали фізичної, психічної та емоційної шкоди від використання соціальних мереж, включаючи тривогу, депресію і навіть самогубство.
Позивачі вимагають відшкодування збитків і припинення шкідливих, на їхню думку, практик.
Економічна правда