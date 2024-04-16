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Суд відхилив деякі звинувачення проти Цукерберга у справі про шкоду Facebook для дітей

Вівторок, 16 квітня 2024, 15:39 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Гендиректор Meta Марк Цукерберг в понеділок домігся відхилення деяких з десятків позовів, в яких його звинувачували в приховуванні від громадськості того, що Facebook і Instagram шкодять дітям.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення, винесене окружним суддею США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, штат Каліфорнія, було ухвалене в рамках масштабного судового процесу, в якому проти компанії Meta подали сотні позовів, звинувачуючи компанію та інші соціальні мережі в тому, що вони зробили дітей залежними від своїх платформ.

Суддя відхилила деякі звинувачення на адресу Цукерберга, зазначивши що він не може нести відповідальність перед кожною претензією позивачів особисто.

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На розгляді перебувають сотні позовів, поданих від імені окремих дітей проти Meta та інших соціальних мереж, включаючи Alphabet (Google і YouTube); ByteDance (TikTok); і Snap (Snapchat).

У позовах йдеться про те, що діти зазнали фізичної, психічної та емоційної шкоди від використання соціальних мереж, включаючи тривогу, депресію і навіть самогубство.

Позивачі вимагають відшкодування збитків і припинення шкідливих, на їхню думку, практик.

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Економічна правда



Цукерберг суд Facebook
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