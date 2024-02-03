Meta побила рекорд однодневного роста, заработав 196 миллиардов долларов

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Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram за 2 февраля 2024 года заработала 196 миллиардов долларов, побив рекорд по однодневному росту. Такой рост связывают с объявлением о выплатах дивидендов.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, акции компании Meta выросли на 20,3% за сессию, также зафиксировав самый большой однодневный процентный прирост за год и третий по величине с момента своего дебюта на Уолл-стрит в 2012 году. Ее рыночная стоимость сейчас составляет более 1,22 трлн дол.

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Поздно вечером в четверг первого февраля компания Meta санкционировала дополнительный выкуп акций на сумму 50 млрд дол и заявила, что ее квартальные дивиденды составят 50 центов на акцию.

Meta является четвертой компанией, среди тех, кто до этого не выплачивал дивиденды, которая объявила о выплате дивидендов, наряду с Apple, Microsoft и Nvidia.

Выплата дивидендов свидетельствует о том, что компания хочет перезагрузить свою репутацию и чтобы ее воспринимали более серьезно.

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Напомним:

Цены на акции Meta и Amazon выросли на 272 млрд долл на предыдущих торгах, поскольку компании провели 2023 год, сокращая собственные расходы и переориентируя бизнес.

Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг получит выплату в размере 700 млн долларов в год в качестве дивидендных выплат.

В феврале 2022 года компания Meta потерпела крупнейшее однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США, потеряв более 237 млрд долларов.