Meta выиграла апелляцию на использование ее названия в Бразилии

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Компания владелец Facebook в пятницу выиграла апелляцию, которая отменила предыдущее решение суда, запрещавшее ей использовать свое имя в Бразилии из-за путаницы с другой компанией.

Об этом сообщает Reuters.

В конце февраля технологическая компания Марка Цукерберга получила приказ прекратить использование своего имени в Бразилии в течение 30 дней после того, как бразильский провайдер компьютерных услуг выиграл благоприятное решение суда, утверждая, что он уже владеет правами на это имя, и что в результате американский бренд был неправомерно упомянут в более чем 100 судебных исках.

В своем заявлении бразильская Meta заявила, что владеет правами на название в Бразилии, добавив, что считает, что закон должен соблюдаться "независимо от бизнес-решений, принятых группами, которые хотят работать в нашей стране".

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Бразильская компания все еще может подать апелляцию на это решение.

Напомним:

Сорок штатов США и Вашингтон призвали компанию Meta бороться с мошенниками, которые похищают аккаунты в Facebook и Instagram, чтобы противостоять "драматическому" всплеску захвата аккаунтов.

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