Аграрії із прифронтових територій зможуть безоплатно отримати насіння кукурудзи

Аграрії із прифронтових та постраждалих територій зможуть безоплатно отримати насіння кукурудзи. Кожен учасник цієї програми зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для посіву 25 гектарів.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Прийом заявок триватиме до 21 квітня.

Отримати допомогу зможуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зокрема, сімейні фермерські господарства.

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Допомога надаватиметься аграріям із прифронтових та постраждалих територій (за винятком ТОТ) таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської (Бучанський, Вишгородський, Фастівський і Броварський райони);

Луганської;

Миколаївської (Миколаївський, Баштанський райони);

Сумської (Шосткинський, Конотопський, Сумський, Охтирський райони);

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської (Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони).

Щоб отримати насіння, фермерам необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі у розділі "Доступні програми" – USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.

Загалом Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна та компанія Bayer передадуть фермерам 15 756 посівних одиниць насіння для цьогорічної весняної посівної. Ініціатива реалізується через Програму USAID АГРО.

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Видача насіння планується в кінці квітня 2024 року.

Нагадаємо:

Банківські кредити за різними програмами на відновлення та розвиток у поточному році отримали більш як чотири тисячі агрогосподарств. Загальна сума кредитів склала 30,4 млрд гривень.