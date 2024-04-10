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Аграрные убытки на Харьковщине из-за вторжения РФ достигли более 18 миллиардов

Среда, 10 апреля 2024, 15:13 - Артур Крыжный

Убытки сельскохозяйственных предприятий и земель Харьковщины из-за агрессии РФ, по предварительным оценкам, составляют 18,1 млрд грн.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В области 2,1 тыс. предприятий различной формы собственности, из них 630 - пострадали", - сказал Синегубов.

Больше всего разрушенных предприятий в Изюмском районе - 218, в Купянском - 176, Чугуевском - 134, Харьковском - 59, Богодуховском - 43.

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По информации Синегубова, 18,1 млрд грн - это лишь предварительная оценка ущерба, нанесенного аграриям и земельным ресурсам. В частности, уничтожено 1079 единиц техники и оборудования общей стоимостью 378 млн грн.

Напомним:

Кабмин принял постановление, которое расширяет направления государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, также были увеличены суммы выплат.

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Правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.

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