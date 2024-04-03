Агропроизводители получили кредитов на сумму более 30 миллиардов

Банковские кредиты по различным программам на восстановление и развитие в текущем году получили более четырех тысяч агрохозяйств. Общая сумма кредитов составила 30,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"С начала года 4 603 агрохозяйств получили 30,4 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 2 525 хозяйств профинансировано на 11 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии Киевской (10,9 млрд грн выделено для 424 предприятий), Тернопольской (2 млрд грн для 191) и Кировоградской областей (1, 67 млрд грн для 557).

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По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего средств получили предприятия Киевской (1,3 млрд грн), Харьковской (1,1 млрд грн), Кировоградской (1 млрд грн) и Одесской (795,7 млн грн) областей.

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Напомним:

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Кабмин принял постановление, которое расширяет направления государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, также были увеличены суммы выплат.