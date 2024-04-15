Польская инспекция забраковала более 7 тонн украинского мороженого

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Торговая инспекция по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) в Познани выдала решение о запрете обращения на польском рынке партии мороженого в рожках общим весом 7,13 тонны, импортированных из Украины.

Как сообщила инспекция в соцсети X (Twitter), решение принято из-за неправильной маркировки.

Решение было немедленно выполнено.

Напомним:

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Польская инспекция по вопросам сельского хозяйства и качества пищевых продуктов (IJHARS) в Люблине выдала решение о запрете реализации на рынке Польши 3 партий мороженого общим весом 8,48 тонн, импортированного из Украины, в связи с размораживанием.