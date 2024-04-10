В "Укрпочте" надеются в этом году запустить доставку в Польшу почтовыми вагонами

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский провел встречу с председателем Poczta Polska Себастьяном Микошем (Sebastian Mikosz) на которой, среди прочего, обсудили доставку посылок в почтовых вагонах в Польшу.

Об этом рассказал Смелянский в кулуарах саммита Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина.

"У нас вчера была делегация из Польши. Мы планируем все же запустить почтовый поезд Киев-Перемышль, который даст возможность доставлять отправления из Украины овернайт", - рассказал руководитель "Укрпочты".

По его словам, "Укрпочту" посетила правительственная делегация Польши, в составе которой новоназначенный председатель Poczta Polska.

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"Это был его первый визит в Украину. Прибыла мощная делегация логистов, международников. Мы им показали, как мы это видим, даже показали вагон, который будет ехать (с почтой - ред.)", - добавил Смелянский.

Топ-менеджер почтового оператора после встречи имеет "сдержанный оптимизм, что почтовый вагон удастся запустить в 2024 году".

По словам Смелянского, запуск почтового вагона значительно ускорит международную доставку "Укрпочты", в том числе и на рынок США с использованием авиадоставки из польских аэропортов. Этот вид доставки дороже, чем автомобильным транспортом, но на него меньше влияют очереди и задержки в связи с блокадой.

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На сегодня срок доставки посылок "Укрпочты" в Польшу составляет 22 дня.

Напоминаем:

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" договорился о партнерстве с с DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозки почтовых отправлений.