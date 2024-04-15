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Польська інспекція забракувала понад 7 тонн українського морозива

Понеділок, 15 квітня 2024, 15:42 - Артур Крижний
 
Getty Images

Торгова інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) у Познані видала рішення про заборону обігу на польському ринку партії морозива в ріжках загальною вагою 7,13 тонни, імпортованих з України.

Як повідомила інспекція в соцмережі X (Twitter), рішення ухвалено через неправильне маркування.

Рішення було негайно виконано.

Нагадаємо:

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Польська інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) в Любліні видала рішення про заборону реалізації на ринку Польщі 3 партій морозива загальною вагою 8,48 тонн, імпортованого з України, у зв'язку з розморожуванням.

Польща харчпром продовольство Україна
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