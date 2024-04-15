На границе с Польшей с утра в очередях стоят 2300 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска, пропуская несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

По словам Демченко, через "Ягодин" и "Раву-Русскую" польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши. Через Угринов проехало 19 грузовиков.

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Также через "Ягодин" они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошлый день таких было 50. При том, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями.

По состоянию на утро понедельника 15 апреля на этих трех заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в общей сложности находится более 600 грузовиков, 350 из которых – напротив "Ягодина", сообщил представитель.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

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Кроме того, сохраняются очереди на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска Краковец и Шегини: 1000 и 700 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.

Экономическая правда