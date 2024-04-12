Російські хакери використали доступ до Microsoft для викрадення урядової пошти – Кіберагентство США

Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) заявило, що підтримувані російським урядом хакери використали свій доступ до системи електронної пошти Microsoft для викрадення листування між чиновниками та технічним гігантом.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше 2 квітня агентство попередило, що хакери використовують дані автентифікації, які передаються електронною поштою, щоб спробувати зламати клієнтські системи Microsoft, в тому числі системи невизначеної кількості урядових установ.

CISA відмовилось назвати агентства, які могли постраждати. У Microsoft повідомили, що працюють з клієнтами, щоб допомогти їм розслідувати та пом’якшити наслідки. Це включає роботу з CISA над надзвичайною директивою для надання вказівок урядовим установам.

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CISA попередило, що хакери також могли переслідувати неурядові групи.

"Інші організації також могли постраждати від викрадання корпоративної електронної пошти Microsoft", — заявили в CISA, заохочуючи клієнтів зв’язуватися з Microsoft для отримання додаткової інформації.

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8 березня компанія Microsoft заявила, що хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке спонсорується РФ, отримало доступ до деяких сховищ з вихідним кодом та внутрішніх систем компанії після атаки, виявленої у січні цього року.