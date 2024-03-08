Спонсоровані РФ хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft під час останньої атаки

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Компанія Microsoft заявила у п'ятницю, 8 березня, що хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке спонсорується РФ, отримало доступ до деяких сховищ з вихідним кодом та внутрішніх систем компанії після атаки, виявленої у січні цього року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Microsoft, хакери вдесятеро збільшили обсяг атаки у лютому порівняно зі значним обсягом, який спостерігався у січні 2024 року.

Також компанія додала, що Midnight Blizzard намагається використати різного роду конфіденційну інформацію, знайдену ними, яка була надана клієнтам.

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Нагадаємо:

Компанії Microsoft та OpenAI провели дослідження, у якому виявили, що рід хакерських угрупувань з Китаю, Ірану і Північної Кореї та РФ використовують інструменти штучного інтелекту у своїх атаках.