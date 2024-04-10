Литва планирует продлить запрет на ретрансляцию программ российских телеканалов

Правительство Литвы поддерживает предложение продлить запрет на ретрансляцию программ российских и белорусских каналов, пока Россия и Беларусь будут считаться странами, несущими угрозу Литве.

Об этом сообщает издание Delfi.

Сейчас предполагается, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года.

"В инициированных Минкультом поправках к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока в Национальной стратегии безопасности Россию и Беларусь будут считаться странами, представляющими опасность и угрозу для Литвы", - пишет издание.

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После одобрения Кабинета министров вопрос о продлении запрета будет перенесен в Сейм.

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Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.

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