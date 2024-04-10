Литва планирует продлить запрет на ретрансляцию программ российских телеканалов
Правительство Литвы поддерживает предложение продлить запрет на ретрансляцию программ российских и белорусских каналов, пока Россия и Беларусь будут считаться странами, несущими угрозу Литве.
Об этом сообщает издание Delfi.
Сейчас предполагается, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года.
"В инициированных Минкультом поправках к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока в Национальной стратегии безопасности Россию и Беларусь будут считаться странами, представляющими опасность и угрозу для Литвы", - пишет издание.
После одобрения Кабинета министров вопрос о продлении запрета будет перенесен в Сейм.
Напомним:
Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.
Президент Гитанас Науседа уверяет, что хочет, чтобы в четырнадцатый пакет санкций против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков.