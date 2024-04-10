Литва планує продовжити заборону на ретрансляцію програм російських телеканалів
Уряд Литви підтримує пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію програм російських і білоруських каналів, поки Росія і Білорусь вважатимуться країнами, що несуть загрозу Литви.
Про це повідомляє видання Delfi.
Наразі передбачається, що останнє обмеження діятиме до 1 жовтня 2024 року.
"В ініційованих Мінкультом поправках до законів пропонується продовжити заборону на необмежений час і передбачити, що ці обмеження діятимуть доти, доки в Національній стратегії безпеки Росію і Білорусь вважатимуться країнами, що становлять небезпеку і загрозу для Литви", - пише видання.
Після схвалення Кабінету міністрів питання про продовження заборони буде перенесено до Сейму.
Нагадаємо:
Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.
Президент Гітанас Науседа запевняє, що хоче, щоб до чотирнадцятого пакета санкцій проти Росії були включені держкорпорація "Росатом", а також алюміній і більше російських банків.