Литва планує продовжити заборону на ретрансляцію програм російських телеканалів

Уряд Литви підтримує пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію програм російських і білоруських каналів, поки Росія і Білорусь вважатимуться країнами, що несуть загрозу Литви.

Про це повідомляє видання Delfi.

Наразі передбачається, що останнє обмеження діятиме до 1 жовтня 2024 року.

"В ініційованих Мінкультом поправках до законів пропонується продовжити заборону на необмежений час і передбачити, що ці обмеження діятимуть доти, доки в Національній стратегії безпеки Росію і Білорусь вважатимуться країнами, що становлять небезпеку і загрозу для Литви", - пише видання.

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Після схвалення Кабінету міністрів питання про продовження заборони буде перенесено до Сейму.

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