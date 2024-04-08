Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та передати обладнання Україні

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефір телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив він.

Нагадаємо:

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Україна потребує посилення ППО для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак Росії, щоб запобігти відключенням електроенергії влітку, коли споживання електроенергії наблизиться до зимового піку.

Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.

Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів України.

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