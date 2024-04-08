Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та передати обладнання Україні
Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефір телемарафону.
"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив він.
Нагадаємо:
Україна потребує посилення ППО для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак Росії, щоб запобігти відключенням електроенергії влітку, коли споживання електроенергії наблизиться до зимового піку.
Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.
Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів України.