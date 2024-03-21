Литва наполягає на санкціях проти "Росатому", російського СПГ і алюмінію

Президент Гітанас Науседа запевняє, що хоче, щоб до чотирнадцятого пакета санкцій проти Росії були включені держкорпорація "Росатом", а також алюміній і більше російських банків.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав по прибутті на саміт ЄС.

Науседа наголосив, що санкційна політика має продовжуватися незважаючи на те, наскільки успішною вона показала себе досі.

"Навіть якщо ефект санкцій був нижчим за наші очікування, ми маємо продовжувати і ми маємо запровадити більше секторальних санкцій, бо вони найбільш ефективні"й, – заявив він.

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Також, за його словами, ЄС має продовжувати боротьбу з обходом санкцій.

"Це стає великою проблемою і ми бачимо, що багато третіх країн, на жаль, докладаються до такого обходу санкцій. Ми маємо це заблокувати", – зазначив він.

Крім того, зазначив литовський президент, російське зерно стало реальною проблемою, не лише економічною, а й політичною.

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"Традиційно ми хочемо "Росатом", ми хочемо СПГ (скраплений природний газ), ми хочемо алюміній і ще більше банків. Я знаю, що деякі питання атомної енергетики, і в мене була можливість обговорити це питання з президентом Франції під час мого останнього візиту до Парижа, є проблематичними. Вони до цього поки що не готові, але наше завдання – просувати вперед", – сказав Науседа.

Нагадаємо, міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі – це має стати першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому Латвія запровадила односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів.

Європейська правда