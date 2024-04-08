Литовский производитель крабовых палочек Vici решил продать российский бизнес – СМИ

рбк-украина

Литовская Viciunai Group, которая выпускает крабовые палочки Vici, готовится расстаться с российским бизнесом: компания заявила, что получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тыс тонн в год.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет ООО "Вичюнай-русь".

Отмечается, что в рамках сделки права требований по договорам займа и долга на общую сумму 29,4 млн долл и 1,86 млн евро перейдут российской УК "Группа Океан".

Смена собственника запланирована на "ближайшее время", говорится в отчете "Вичюнай-Русь". Viciunai Group объявила о планах продать бизнес в России еще весной 2022 года. Владельцы группы были против продажи российского актива, но были вынуждены "пойти на сделку по политическим причинам", заявили источники издания на рынке.

Реклама:

В "Вичюнай-Русь", Viciunai Group и УК "Группа Океан" на запрос издания не ответили. В Минфине РФ, который курирует работу спецкомиссии, условия сделок не разглашают.

"Вичюнай-Русь" производит крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты на заводе в Советске. Выручка компании в 2023 году выросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,26 млрд рублей.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал изданию, что в результате сделки сложностей с сырьем у "Вичюнай-Русь" не будет, отметив, что добытчики минтая продолжают наращивать поставки продукции на внутренний рынок.

Реклама:

Если права на бренд Vici не войдут в сделку, то новому владельцу придется инвестировать в маркетинг, добавил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Напомним:

В апреле 2022 года Viciunai Group заявляла, что уйдет из России в течение трех-четырех месяцев.

В январе 2024 года Viciunai Group была внесена в перечень международных спонсоров войны от НАПК.

Компания является глобальным производителем и поставщиком различных пищевых продуктов.

В частности, Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете, она также является одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.

Экономическая правда