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Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать оборудование Украине

Понедельник, 8 апреля 2024, 13:26 - Артур Крыжный

Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование для нужд украинской энергосистемы.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфир телемарафона.

"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - заявил он.

Напомним:

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Украина нуждается в усилении ПВО для защиты энергетических объектов от ракетных атак России, чтобы предотвратить отключения электроэнергии летом, когда потребление электроэнергии приблизится к зимнему пику.

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.

Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов Украины.

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