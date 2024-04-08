Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать оборудование Украине
Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование для нужд украинской энергосистемы.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфир телемарафона.
"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - заявил он.
Напомним:
Украина нуждается в усилении ПВО для защиты энергетических объектов от ракетных атак России, чтобы предотвратить отключения электроэнергии летом, когда потребление электроэнергии приблизится к зимнему пику.
Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.
Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов Украины.